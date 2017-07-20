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Beşiktaş Pepe'nin yanına Kalas'ı alıyor

Marcelo'nun gidişinin ardından yeni stoper için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, Tomas Kalas'ı gündemine aldı.

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Marcelo'nun Lyon'a transferi sonrasında Pepe'nin yanında oynayabilecek, kiralık bir oyuncu bakan Beşiktaş, Chelsea'yle görüşmelerini hızlandırdı.

ZOUMA OLMADI HEDEF KALAS

Ada basınına göre; öncelikle Kurt Zouma için bastıran ancak oyuncunun Stoke City ile anlaşması sonrası hedef değiştiren Beşiktaş, Maviler'den bu kez de Tomas Kalas'ı kiralık olarak istedi.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Habere göre, 7 kez Çekya Milli Takımı'nın formasını giyen ve geçen sezonu Fulham'da geçiren 1.83 metre boyundaki stoper için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde transferi netleştirecek.

Tomas Kalas, geçen sezon Fulham'da 40 maça çıktı, 1 gol ve 3 asistle oynadı.

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