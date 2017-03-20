Beşiktaş pota derbisinde Galatasaray'ı yendi

Akatlar Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde Galatasaray Odeabank faul hakkını erken doldurunca Beşiktaş Sompo Japan serbest atış çizgisinden 8 sayı bularak büyük avantaj yakaladı. Baskılı savunmasıyla konuk ekibi 6 top kaybına uğratan siyah beyazlılar DJ Strawberry’nin hücumda etkili olduğu ilk 10 dakikayı 28-15 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Michael Thompson ve Earl Clark’ın isabetli atışlarıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan’a Galatasaray Odeabank Jon Diebler ve Vladimir Micov ile cevap veren Galatasaray Odeabank bu bölümde oyunun temposunu düşürdü ve set hücumlarla farkın artmasını engelledi ve ilk yarı 48-35 Beşiktaş Sompo Japan üstünlüğüyle sona erdi.



Üçüncü çeyrek Earl Clark-Austin Daye düellosuyla başladı. ABD’li forvetlerinden sayılar bulan iki takımda dengeyi bozan taraf Galatasaray Odeabank oldu. Erick McCollum ve Sinan Güler’in devreye girmesiyle 17’ye kadar çıkan farkı eriten Galatasaray Odeabank, hücumda topu iyi paylaştı ve ev sahip son çeyreğe 69-63 önde girdi.

HAKEMLER, 3. ANONSUN ARDINDAN SOYUNMA ODASINDA

Dördüncü çeyrekte Beşiktaş Sompo Japan’de Michael Thompson direksiyona geçti. Siyah beyalılara hücumda yön veren ABD’li guardı Earl Clark skorer oyunuyla destekleyince ev sahibi ekip farkı artırmaya başladı. Bitime dört dakika kala hakeme itirazlarından dolayı Ergin Ataman’ın teknik faul almasının ardından kazanılan serbest atışlarda hata yapmayan siyah beyazlılar farkı tekrar çift hanelere taşıdı.

Bitime 1:24 kala karşılaşmanın başhakemi Murat Biricik tribünlerin kötü tezahüratı sebebiyle üçüncü anonsu yaptı ve soyunma gitti. 15 dakikalık aranın ardından maç tekrar başladı ve kalan sürede skor avantajını koruyan Beşiktaş Sompo Japan sahadan 90-84 galip ayrıldı.

EARL CLARK'IN GECESİ

Beşiktaş Sompo Japan'de gecenin yıldızı 24 sayı, 9 ribaund, 4 asist ile oynayan Earl Clark oldu. Konuk ekipte Vladimir Micov'un 18 sayı, 4 ribaund ve 2 asistlik performansı yenilgiye engel olmadı.

İKİLİ AVERAJ EŞİTLENDİ

Ligdeki ilk karşılaşmayı 6 sayı farkla kaybeden Beşiktaş Sompo Japan bu sonuçla ikili averajda eşitliği yakaladı.



Son 7 maçtaki 6. galibiyetini alan Beşiktaş Sompo Japan ligdeki galibiyet sayısını 17'ye çıkartırken, üst üste ikinci yenilgisini alan Beşiktaş Sompo Japan 10. mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş, play-off'lar yaklaşırken ezeli rakibi Galatasaray'ın 7 maçlık serisine de son verdi.