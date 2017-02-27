Beşiktaş ezeli rakipleriyle puan farkını açtı

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray TT Arena'da karşılaştı.
TALİSCA 3 PUANI GETİRDİ
Oldukça çekişmeli geçen mücadeleden siyah-beyazlı takım Talisca'nın frikikten attığı golle 1-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan elde etti.
EN YAKIN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
Siyah-beyazlılar, henüz 22 haftası geride kalmasına rağmen, Galatasaray'a 10, Fenerbahçe'ye 12 puan fark atarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Kartal'ın en yakın rakibi Başakşehir'le arasındaki puan farkı ise 4...