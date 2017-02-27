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Beşiktaş ezeli rakipleriyle puan farkını açtı

Galatasaray'ı TT Arena'da 1-0 mağlup eden Beşiktaş, henüz 22 hafta geride kalmasına rağmen ezeli rakipleriyle arasındaki puan farkını açtı.

Beşiktaş ezeli rakipleriyle puan farkını açtı
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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray TT Arena'da karşılaştı.

TALİSCA 3 PUANI GETİRDİ

Oldukça çekişmeli geçen mücadeleden siyah-beyazlı takım Talisca'nın frikikten attığı golle 1-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan elde etti.

EN YAKIN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

Siyah-beyazlılar, henüz 22 haftası geride kalmasına rağmen, Galatasaray'a 10, Fenerbahçe'ye 12 puan fark atarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Kartal'ın en yakın rakibi Başakşehir'le arasındaki puan farkı ise 4...

 

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