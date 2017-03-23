Beşiktaş rotayı Rakitsky'ye çevirdi

Beşiktaş, uzun vadeli transfer planları arasında daha önce de gündeme gelen ancak 7,5 milyon Euro'luk bonservisi nedeniyle almaktan vazgeçtiği stoper Rakitsky'yi bitirmeyi planlıyor.

Futbolcunun Beşiktaş'a sıcak bakmasından dolayı sezon sonunda Shakhtar Donetsk'e 3 milyon Euro'luk yeni bir bonservis teklifi yapılacak.

SÖZLEŞMESİ 2018'DE BİTİYOR

Ukrayna kulübü ile kontratı Haziran 2018'de sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncuyla bu sezon sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, siyah-beyazlı kulübün Ocak 2018'de oyuncuyla masaya otururup Haziran 2018 için ön protokol yapmayı planladığı öğrenildi.