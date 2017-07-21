Beşiktaş'a Amerikalı guard

Beşiktaş, 25 yaşındaki Ryan Boatright ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere, iki senelik sözleşme imzaladı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Geçtiğimiz sezon kasım ayında Çin Ligi'nden Cedevita Zagreb'e transfer olan Boatright, Adriyatik Ligi’nde 19 maçta , 16.2 sayı, 2 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Beşiktaş Sompo Japan, önceki gün de Can Maxim Mutaf ve Samet Geyik'i kadrosuna katmış, Sertaç Şanlı ve Kenan Sipahi ile de sözleşme yenilemişti. Siyah-beyazlılar beş numara pozisyonuna da bir oyuncu aldıktan sonra transfer dönemini kapatacak