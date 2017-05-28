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Beşiktaş'ın kasasına 190 milyon TL girecek

Gaziantepspor'u yenerek şampiyon olan Beşliktaş'ın kasasına 190 milyon TL girecek.

Beşiktaş'ın kasasına 190 milyon TL girecek
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Beşiktaş, küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor’u yenerek bitime bir hafta kala üst üste 2. şampiyonluğunu ilan etti. Mutlu sona ulaşan siyah-beyazlı ekip aynı zamanda 190 milyon TL civarında geliri garantiledi.

190 MİLYON TL

Beşiktaş, Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenerek hem şampiyon oldu, hem de 3. yıldızı taktı.  

Siyah-beyazlı ekip bütün bunların yanında kasasını da doldurdu. Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 100 milyon TL, UEFA Şampiyonlar Ligi’nden 90 milyon TL alacak. Böylece Beşiktaş'ın kasasına 190 milyon TL girecek.

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