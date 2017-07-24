Beşiktaşlı futbolcular yeni sezon için iddialı

İki oyuncu, siyah-beyazlı ekibin antrenman yaptığı Marbella Futbol Merkezi'nde düzenledikleri basın toplantısında, kamp çalışmaları ve yeni sezon hedefleriyle ilgili görüşlerini aktardı.

Siyah-beyazlı ekibin İspanyol kalecisi Fabricio, İstanbul'da her gün çift antrenman yaptıklarını belirterek, "Fiziksel kondisyona yönelik çalışmalar yaptık. Kısa vadede ilk hedef Süper Kupa maçı olacak. Çin'de çok önemli deneyim yaşadık. Artık şeklimizi bulmamız gerekiyor. Hazır hale gelmemiz gerekiyor. Şu anda sıkı şekilde Süper Kupa'ya hazırlanıyoruz. Geçen sezon kaybetmiştik, bu sezon mutlaka almayı istiyoruz." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE İDDİALIYIZ"

Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı olduklarını vurgulayan İspanyol kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grubu mutlaka geçmek istiyoruz. Grupta iyi performans gösterdikten sonra devam etmeyi arzuluyoruz. Geçen sezon canımız çok yandı. Dinamo Kiev maçı bize saplanmış çivi gibiydi. Adım adım gittiğinizde hem prestij kazanıyorsunuz hem kulüp finansal açından kazanç sağlıyor. Bu sezon bunu başarmak istiyoruz."

Geçen sezon elde ettikleri başarıda en önemli noktanın soyunma odasındaki atmosfer olduğunu anlatan Fabricio, "Tüm oyuncular başından sonuna kadar sorumluluk aldı. Elini taşın altına soktu. Profesyonel şekilde davrandı. Bu sezon da bunu koruyup geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılan Marcelo Guedes ile ilgili soruyu yanıtlayan Fabricio, "Marcelo büyük katkı verdi. Onunla oynamaktan memnunduk. Çalışma ahlakı yüksek bir arkadaşımızdı. Yeni arkadaşlar aramıza katıldı. Onların adaptasyonunu kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BECK: MAÇ TEMPOSUNA YAKLAŞIYORUZ

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck ise İstanbul'da yoğun iki hafta geçirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çok yoğun antrenmanlar yaptık. Temel ve fiziksel unsurlar üzerinde çalıştık. Şu anda zinde durumdayız. Herkesin yüzünde bir gülümseme var. Aramıza katılan oyuncular oldu. Yavaş yavaş şeklimizi oluşturuyoruz ve maç temposuna yaklaşıyoruz."

Yeni sezonda da en büyük hedeflerinin şampiyonluk olduğunu anlatan Alman futbolcu, "Geride kalan iki sezonda kulüp hem saha içinde hem saha dışında adım adım ileriye gitti. Şimdi tekrar ileriye doğru bir adım atmak istiyoruz. Daha büyük bir adım atmak istiyoruz. Özellikle Avrupa'da büyük adım atmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"PEPE ÇOK ÖNEMLİ BİR TRANSFER"

Taraftarları sevindirmek istediklerini belirten ve bunun için ilk yolun TFF Süper Kupa olduğuna dikkati çeken Beck, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En önemli yarış lig yarışı. Çok önemli ve uzun bir yarış. Şampiyonlar Ligi'nde iç saha avantajlarımız var. Şampiyonlar Ligi'nde şansın yanınızda olması, atmosfer çok önemli. Bu organizasyonda ilerlemek çok önemli."

Beşiktaş'tan ayrılan Marcelo'nun takıma ciddi katkı verdiğini anlatan Beck, "Çabuk adapte oldu. İki şampiyonlukta büyük katkısı vardı. Kariyerinde yeni yolu tercih etti. Pepe aramıza katıldı. Kalitesiyle ilgili fazla şey söylemeye gerek yok. Dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Bizim adımıza çok önemli transfer. Aynı takımda bulunmak önemli deneyim olacak." diyerek sözlerini tamamladı.