Beşiktaşlı taraftara 2 ay hapis cezası verildi

Futbol analiz şirketi IFC Stat, son 1 yıldaki maç kazanma oranlarına göre dünyanın en başarılı hocalarını belirledi.

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Eto'o'ya göre ligin en iyi futbolcusu

Eto'o, Doğukan Sinik'in çok yetenekli bir isim olduğunu, Antalya'nın genç futbolcuyu 3 yıl sonra 60 milyon Euro'ya satabileceğini söyledi.