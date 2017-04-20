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Beşiktaşlı taraftara 2 ay hapis cezası verildi

Beşiktaş'ın Lyon'la deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan bir Türk taraftara 2 ay hapis cezası verildi.

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Beşiktaşlı taraftara 2 ay hapis cezası verildi

Alman vatandaşı olduğu belirtilen 27 yaşındaki taraftarın, Lyon'da mahkemeye çıkarıldığı bildirildi. Beşiktaşlı taraftara, "devlet malına zarar vermek"ten iki ay hapis cezası verildiği kaydedildi.

TWİTTER'DA KAMPANYA BAŞLATILDI

Öte yandan, Twitter'da "freeilker" etiketi (hashtag) oluşturularak, taraftarın serbest bırakılması için kampanya başlatıldı.

Karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle yaralanan ve gözaltına alınan taraftarlar olmuştu. Çıkan olaylar nedeniyle 45 dakika geç başlayan müsabakadan Olympique Lyon 2-1 galip ayrılmıştı.

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