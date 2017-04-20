UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2-1'in rövanşında bu akşam Fransız devi Lyon ile karşı karşıya gelecek.
TEKNELERLE OTELİN ÖNÜNE GİTTİLER
Bu kritik karşılaşma öncesi gece yarısı toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, Lyonlu futbolcuları uyutmamak için teknelere binerek Çırağan Oteli'nin önünde meşale yaktı.
Yapılan bu girişimin ardından Lyonlu futbolcuların rahatsız olduğu öğrenildi.
Beşiktaşlılar Lyonlu futbolcuları uyutmadı - İZLE
GÜVENLİK TARAFTARLARI UZAKLAŞTIRDI
Beşiktaşlı taraftarlar, Sahil Güvenliği'nin müdahalesi sonrası otelin önünden uzaklaştı.