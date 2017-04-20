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Beşiktaşlılar Lyonlu futbolcuları uyutmadı - İZLE

Beşiktaşlı taraftarlar, Lyonlu futbolcuları uyutmamak için teknelere binerek Çırağan Oteli'nin önünde meşale yaktı.

Beşiktaşlılar Lyonlu futbolcuları uyutmadı - İZLE
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2-1'in rövanşında bu akşam Fransız devi Lyon ile karşı karşıya gelecek.

TEKNELERLE OTELİN ÖNÜNE GİTTİLER

Bu kritik karşılaşma öncesi gece yarısı toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, Lyonlu futbolcuları uyutmamak için teknelere binerek Çırağan Oteli'nin önünde meşale yaktı.

Yapılan bu girişimin ardından Lyonlu futbolcuların rahatsız olduğu öğrenildi.

Beşiktaşlılar Lyonlu futbolcuları uyutmadı - İZLE

GÜVENLİK TARAFTARLARI UZAKLAŞTIRDI

Beşiktaşlı taraftarlar, Sahil Güvenliği'nin müdahalesi sonrası otelin önünden uzaklaştı.

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