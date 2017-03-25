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Beşiktaş'ta 2 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta sakatlandıktan sonra bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Rhodolfo ve Atınç Nukan'la yolların ayrılacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta 2 isimle yollar ayrılıyor
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Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk olarak defansa el attı.

İKİ STOPER SENEYE YOK

Milliyet'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan ve iyileştikten sonra bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Rhodolfo ve RB Leipzig'den 1 yıllığına kiralanan Atınç ile gelecek sezon çalışmayı düşünmeyen Güneş, iki ismin gönderilmesini istedi.

ERSAN KALSA BİLE BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Diğer taraftan Çin kulübünden 1 yıllığına kiralanan Ersan Adem Gülüm'ün hazırlık maçlarındaki performansına göre bir değerlendirmede bulunacak olan yönetim, bu oyuncuyu transfer etmek istese bile, kesinlikle bonservis bedeli ödemeyecek.

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