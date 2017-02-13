Beşiktaş'ın Avrupa planı belli oldu

Şampiyonlar Ligi sonrası yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'ta, 3 futbolcu kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

3 ÖNEMLİ İSİM GÖTÜRÜLMEYECEK

Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gören Andreas Beck ve Aboubakar'ın yanı sıra, sarı kart cezası nedeniyle Adriano, İsrail deplasmanına götürülmeyecek.

Sezonun ikinci yarısında sağ bekte Gökhan Gönül'den vazgeçmeyen Şenol Güneş, Beck'in yokluğunda bu bölgede Gökhan'ı kullanacak. Adriano'nun yerine ise sol bek pozisyonunun ilk adayı Dusko Tosic.

OĞUZHAN KESİK YEDİ

Şenol Güneş, stoper ikilisini Marcelo ve Mitrovic olarak kurguladı. Tecrübeli teknik adam orta saha kurgusunda da değişikliğe gidebilir.

Derbi maçında Van Persie ile yaşadığı tartışmadan sonra düşüşe geçen Oğuzhan'ı kulübeye çekmeyi düşünen Güneş, ilk 11'de Atiba'nın yanında Tolgay'ı oynatmayı planlıyor.

Hücumun kanatlarında son maçlardaki tercihinden vazgeçmeyi düşünmeyen deneyimli antrenör, Aboubakar'ın cezası nedeniyle tek forvet görevini yine Cenk'e verecek.