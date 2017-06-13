Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri

Sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, forvet hattını netleştirmeye çalışıyor.

Öncelikle Aboubakar’ı kadrosunda tutmak isteyen Siyah Beyazlılar, Burak Yılmaz’ı da gündemine aldı.

FİKRET BAŞKAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Bugüne kadar milli futbolcunun kulübü Beijing Guoan ile temasa geçilmese de, başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, Burak konusunda olumlu bir yaklaşım sergiliyor.

Başkan Orman, Burak ile ilgili kendisine sorulan soruları geçiştirmek yerine, 32 yaşındaki oyuncu hakkında fikirlerini açıkca ortaya koymuştu.

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Orman, ''Burak Yılmaz'ın babası Beşiktaş'ta forma giymiş. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Burak da Beşiktaşlı bir çocuk. Diğer kulüplerde oynarken bile 'Ben Beşiktaş'lıyım' diyebildi. ‘Beşiktaş'tan da gideyim’ demedi. Beşiktaş Kulübü, onu takasta kullandı ve gönderdi. O da sonradan iyi bir çıkış ile güzel yerlere geldi. Bir maçta yere düştü. Bu çocuğu böyle aforoz etmeyin. Netice itibari ile bütün Beşiktaşlılara sahip çıkmak benim görevim. Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın parasını mı çaldı?" demişti.

BURAK DA DÖNMEK İSTİYOR

Şenol Güneş’in de mali şartların uygunluğu halinde transfere sıcak yaklaştığı biliniyor. Burak Yılmaz da kariyerine Türkiye’de devam etmek istiyor.

Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, alacakları karşılığında serbest kalma ihtimali var.

FİKRET BAŞKAN ÇARŞI'YI KARŞISINA ALDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Çarşı Grubu, Burak Yılmaz'ı istemediklerini sert bir dille duyurmuşlardı.

Yapılan açıklamaya kulak asmayan Başkan Fikret Orman, golcü futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladı.

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