Beşiktaş Mario Gomez ve Huntelaar'la ilgileniyor

Gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, Golcü oyuncu Mario Gomez'le görüşmek için Almanya'ya gitti.
Yönetim Mario Gomez'in ikna edilememesi durumunda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Huntelaar'ı kadorsuna katacak.
YÖNETİM ALMANYA'DA
Beşiktaş'ın transfer harekatıyla ilgilenen yöneticiler geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı camianın tarihine adını yazdıran Mario Gomez'le görüşmelere başladı.
Aboubakar'dan istediği verimi alamayan ve futbolcunun sorumsuz tavırlarından rahatsız olan siyah-beyazlılar hücum hattını Alman yıldızla yeniden istenilen seviyeye çekmeyi planlıyor.
ALTERNATİFİ HUNTELAAR
Ancak yönetim Gomez'den istediği cevabı almadığı taktide Huntelaar'a yönelecek. Bilindiği üzere takıma aldığı forvet oyuncularını gol kralı yapan Şenol Güneş, kariyerinde 4 kez gol krallığı yaşayan Huntelaar'ın transferine oldukça sıcak bakıyor.
2010 yılında İtalya Serie A devi Milan’dan 14 milyon Euro karşılığında Schalke’nin yolunu tutan Hollandalı, Mavi-Beyazlılar’daki 7 sezonunda 228 maça çıkıp rakip fileleri tam 123 kere havalandırmıştı.