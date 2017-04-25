Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen biri var

Sezon başından Adanaspor maçına kadar Siyah-Beyazlı formayı kupa, Avrupa ve ligde sadece 12 kez forma giyebilen Gökhan İnler, Beşiktaş ile yollarını ayırıyor.

NECİP'İ TERCİH ETTİ

Şenol Güneş'in Adanaspor maçında yaptığı rotasyon ve sonradan oyuna aldığı oyuncu tercihleri arasında da Gökhan İnler yoktu. Tribünlerde, Aboubakar'ın çıkıp, Necip'in oyuna girişinden sonra bu soru daha da hararetli konuşulmaya başladı: "Bu Gökhan İnler ile Şenol Güneş'in arasında ne geçti?"

Sonra Kerim ve Olcay'ın Güneş'in onayıyla gidişinden sonra forma şansı bulumayan Aras Özbiliz'e kadar geldi. Aras'ta, Gökhan gibi Güneş'in ilk onbir veya sonradan oyuna girememe takıntısına mı maruz kalmıştı?

DİSİPLİNSİZ HAREKETLERİ BULUNMUYOR

Gerek Gökhan İnler'in, gerekse Aras Özbiliz'in, Teknik Direktör Güneş'e karşı disiplinsiz bir hareketleri bulunmuyor. Bunu yönetim de onaylıyor. Ancak Gökhan İnler klasındaki bir oyuncunun Beşiktaş'ta forma bulamamasına takım arkadaşları ve taraftarda akıl sır erdiremiyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Bunun izahı ancak formunun çok gerisinde olur ki, o vakit de neden 18'e alıyor yorumu yapılabilir.

Gökhan'ın bir yıl daha sözleşmesi var. Fakat sezon sonu, durumunu gözden geçirecek olan yıldız oyuncunun Beşiktaş'la bağlarını koparacağı öğrenildi.