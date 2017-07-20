Beşiktaş'tan çifte transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Samet Geyik ve Can Maxim Mutaf'ı transfer ettiğini duyurdu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, iki oyuncuyla da 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Samet Geyik, geçen sezon 14 lig maçında 2,1 sayı ve 1,6 ribaunt ortalamasıyla oynarken, Can Maxim Mutaf ise 20 lig karşılaşmasında 5,1 sayı, 1,1 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.