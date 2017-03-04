Beşiktaş'tan Lens atağı

Transfer harekatına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Jeremain Lens'i listesine dahil etmesi camiada büyük heyecan yarattı.
Taraftarlar, sosyal medyadaki yorumlarıyla Hollandalı kanat oyuncusu için yönetime tam destek verdi.
FİKRET BAŞKAN İLK GÖRÜŞMEYİ YAPTI
Bu transfer için bizzat kendisi ilgilenen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde gittiği İngiltere'de yıldız futbolcu için kulübü Sunderland ile Lens'in menajeriyle görüşmelerde bulunmuştu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU
Kartal'ın Şampiyonlar Ligi kozunun, Jeremain Lens'e de cazip geldiği ifade ediliyor.
Lens sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta 4 gol atıp 10 da asist yaptı.