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Beşiktaş'tan Lens atağı

Beşiktaş yönetimi, F.Bahçe'de kiralık olarak forma giyen Lens'in bonservisini Sunderland'den alarak ezeli rakibine çalım atmayı planlıyor.

Beşiktaş'tan Lens atağı
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Transfer harekatına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Jeremain Lens'i listesine dahil etmesi camiada büyük heyecan yarattı.

Taraftarlar, sosyal medyadaki yorumlarıyla Hollandalı kanat oyuncusu için yönetime tam destek verdi.

FİKRET BAŞKAN İLK GÖRÜŞMEYİ YAPTI

Bu transfer için bizzat kendisi ilgilenen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde gittiği İngiltere'de yıldız futbolcu için kulübü Sunderland ile Lens'in menajeriyle görüşmelerde bulunmuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Kartal'ın Şampiyonlar Ligi kozunun, Jeremain Lens'e de cazip geldiği ifade ediliyor.

Lens sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta 4 gol atıp 10 da asist yaptı.

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