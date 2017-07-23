Beşiktaş'tan Miranda atağı

Savunma için Mangala’ya yeni bir teklif yapmaya hazırlanan yönetimin İnter’in Brezilyalı stoperi Miranda ile de temasa geçtiği bildirildi.
MİRANDA TRANSFERİ HIZ KAZANACAK
Stoper konusunda temaslar devam ediyor. Marcelo'nun takımdan ayrılmasından sonra Pepe'ye kaliteli bir ekuri arayan siyah-beyazlılar, Manchester Cityli futbolcu Mangala'yı transfer etmek istiyordu.
Ancak bu transferde fazla yol katedemeyen Beşiktaş gözünü İnter'in Brezilyalı savunma oyuncusu Miranda'a dikti.
BEDELSİZ ALMAK İSTENİYOR
Yönetimin, İnter ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Miranda için devreye girdiği ifade edildi.
32 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ve bonservisini alacaklarına karşılık bedelsiz almak için uğraştığı belirtildi.