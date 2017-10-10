Beşiktaş'tan resmi açıklama: Vida ile anlaştık

Süper Lig’de iki sezondur şampiyonluğu kimselere kaptırmayan Beşiktaş’ta devre arası takviye çalışmaları başladı.

Gazete Habertürk’ten Kartal Yiğit’in haberine göre siyah-beyazlı takımın yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

HER KONUDA ANLAŞTIK

Devre arasında transfer döneminde sadece Domagoj Vida’yı kadrolarına katacaklarını belirten Mahmutyazıcıoğlu, “Vida dışında başka bir oyuncu almayacağız. Zaten kendisi ile her konuda anlaştık. Ama yeni sezonda transferde gaza basacağız. Şu anda izlediğimiz genç oyuncuları kadroya dahil edip yaş ortalamasını düşürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.