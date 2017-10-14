Bogdan Bogdanovic sakatlandı

NBA'e sayılı günler kala en iyi performansı sergileyen Bogdan Bogdanovic, sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bıraktı.

Sacramento Kings'in Los Angeles Clippers'a deplasmanda 104-87 yenilirken Fenerbahçe Doğuş'un eski yıldızı Bogdan Bogdanovic üçüncü çeyreğin bitimine 2 saniye kala üçlük isabeti buldu. Sırp oyuncu, periyodun son saniyesinde masa önünden yapılan atışı önlemek isterken yere biçimsiz düştü ve sağ ayak bileğinden sakatlandı.

19 DAKİKADA 13 SAYI ATTI

Bogdanovic daha önce de sarı-lacivertli formayı giyerken aynı bölgeden sakatlanmış ve uzun süre parkeden uzak kalmıştı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Bogdanovic, 19 dakika görev aldığı gecede 4'te 3 üç sayı, 5'te 2 iki sayı isabetiyle 13 sayı kaydetti. Los Angeles Clippers'ta Milos Teodosic 8 sayı, 6 asistle oynarken DeAndre Jordan 13 sayı, 14 ribaundla double double yaptı, Blake Griffin 18 sayıyla sahanın skoreri oldu.