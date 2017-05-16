Boston Celtics Doğu'da finale çıktı

Boston Celtics ile Washington Wizards arasındaki serinin 7. karşılaşmasını, 115-105 ev sahibi Celtics kazandı. Celtics böylece 2011-2012 sezonundan bu yana ilk kez adını Doğu Konferansı finaline yazdırdı.

5 YIL SONRA KONFERANS FİNALİ

Kenardan oyuna giren Kelly Olynyk, 14'ü son çeyrek attığı 26 sayıyla Celtics adına maçın anahtar oyuncusu oldu. 29 sayı kaydeden Celtics'in all-star oyun kurucusu Isaiah Thomas, 12 asistle kariyer play-off rekorunu kırdı.

Al Horford da 15 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadı. Wizards'ta Bradley Beal 38 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Otto Porter 20 sayı, 10 ribaunt ve John Wall 18 sayı, 11 asistle double double yaptı.

NBA play-off'larına, Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı finali 2. maçıyla devam edilecek. Geçen yılın finalisti Warriors, Spurs karşısında 1-0 önde bulunuyor.