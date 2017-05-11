Boston finale 1 adım uzakta

Çinliler tarafından satın alınan Milan, Fenerbahçe'ye Kjaer için Sosa'yla birlikte para teklifinde bulundu.

Sözleşme uzatmak için Bruma ile görüşen Galatasaray yönetimi, Portekizli futbolcunun astronomik talepleri karşısında şaşkınlık yaşadı.

Bir televizyon kanalında Quaresma ve Talisca'yı suçlayıcı açıklamalar yapan Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'un tesislere girişi yasaklandı.

Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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Fenerbahçeli Salih ile Alper beş kızla sabahladı

Fenerbahçeli Salih ile Alper, Asmalımescit’teki bir barda sabaha kadar beş kızla eğlendi. Alper’in yanında, şarkıcı Ayşe Akın vardı.