Bruma Galatasaray'a sakat dönüyor

1 Türkiye - Moldova maçının 11'leri belli oldu Finlandiya'yı 2-0 yenerek gruptaki şansını artıran A Milli Takımımız, hazırlık maçında Moldova ile karşılaşacak.

2 CAS'tan Trabzonspor'a ret UEFA'ya yaptığı itirazdan olumlu sonuç alamadığı için CAS'a başvuran Trabzonspor yönetimi, bir kez daha reddedildi.

3 Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraatinin onanmasını talep etti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin beraat kararının onanmasını talep etti.

4 Manchester United'dan Neymar'a çılgın teklif İspanyol basını, Manchester United'ın sezon sonunda Neymar'ı 200 milyon Euro'ya transfer edeceğini yazdı.

5 Futbol tarihinin unutulmaz gafları Türk futbol tarihinde iz bırakan isimlerin, farkında olmadan yaptığı gülümseten bazı gaflar hafızalardan hiçbir zaman silinmeyecek.

6 Dursun Özbek 285 milyon liralık vergi borcunu sildirdi Olağan Mali Genel Kurul toplantısından birkaç gün önce devletin üst yönetimiyle görüşen Dursun Özbek, vergi borcunu 19 milyon TL'ye indirdi.

7 Beşiktaş ile F.Bahçe Emre Mor için kapışıyor Borussia Dortmund Kulübü, kadroya girmekte zorlanan Emre Mor'u Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye kiralamayı planlıyor.

8 Tolga Zengin'den ayrılık kararı Astra ile oynanan hazırlık maçında hatalı bir gol yiyen Tolga Zengin, taraftarların gösterdiği tepki sonrası ayrılık kararı aldı.

9 Trabzonspor'da Yaya Toure sesleri Gelecek yıl şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, sezon sonu serbest kalacak olan Manchester Cityli Yaya Toure'yi transfer edecek.