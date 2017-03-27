Bruma Galatasaray'a sakat dönüyor

Galatasaray'da Bruma'nın sakatlığı düzeldi mi, oynakacak mı? Portekiz U21 Milli Takımı'nın Norveç ile oynadığı maçta 45 dakika oynayan ve sakatlanan Bruma'dan kötü haber geldi.
ADANA MAÇINDA YOK
Galatasaraylı futbolcunun sağ arka adalesinden sakatlandığı belirtildi. Bu durumda Bruma'nın Adanaspor karşısında oynayamayacağı, Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi. Portekiz kampından İstanbul'a dönecek olan Bruma'nın tedavisine hemen başlanacak.
Bruma, Cuma günü oynanan Norveç maçında 45 dakika sahada kalmıştı.