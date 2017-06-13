Bruma transferinde 3 maddelik sıkıntı

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın RB Leipzig'e transferinde pürüzler yaşanıyor.

G.SARAY SPORTİNG'E PARA VERMEK İSTEMİYOR

Galatasaray'ın RB Leipzig ile 10 milyon euro+bonuslar karşılığında anlaşmasına rağmen imzaların atılamamasının önünde 3 engel olduğu belirtiliyor.

1-) Transferden yüzde 25 pay alacak Sporting'in 'bonusların' yüksek tutulmasına karşı çıkması ve anlaşmaya onay vermemesi.

2-) Galatasaray'ın Sporting'in yüzde 25'lik payını RB Leipzig'in ödemesini istemesi.

3-) Galatasaray'ın da Sporting gibi sonraki satıştan yüzde 25 pay talep etmesi. RB Leipzig'in sarı-kırmızılı takımın istediği son iki şartı kabul etmediği öğrenildi.

İŞ FIFA'YA KADAR GİDEBİLİR

Sporting'in alacağı yüzde 25 payın miktarı konusunda da sıkıntı var. Portekiz ekibinin 2.5 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın ise satıştan kar etmediği için ödeme yapmak istemediği bildirildi. İşin FIFA'ya kadar gidebileceği iddia edildi..