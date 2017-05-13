Burak Yılmaz gollerle döndü

Çin Süper Ligi'nde sezona çok iyi başlayan ve ilk 3 maçta 4 gole imza atan, iki haftayı boş geçtikten sonra sakatlığı nedeniyle son 3 maçı kaçıran milli golcü Burak Yılmaz, sahalara fırtına gibi döndü.

GALİBİYET GOLLERİ BURAK'TAN

Çin Süper Ligi'nin 9. haftasında; düşme hattında yer alan Yanbian'a konuk olan Beijing Guoan, mücadeleye 11'de başlayan Burak Yılmaz'ın 28. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip bu gole cevap vermekte gecikmedi ve 32. dakikada Bubacarr Trawally ile skora denge getirdi. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Beijing Guoan'da; 53. dakikada bir kez daha sahne alan Burak Yılmaz, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı.

YILMAZ 6. GOLÜNÜ ATTI

Kalan bölümde skoru koruyan Guoan, Burak'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve 9 maç sonunda puanını 14'e çıkardı.

Öte yandan maçta 90 dakika sahada kalan ve 83. dakikada sarı kartla cezalandırılan Burak, ligdeki gol sayısını 6'ya taşıdı. Burak, oynadığı 6 maçta fileleri 6 kez havalandırırken, gol krallığı yarışında da 3. sıraya tırmandı.