Burak Yılmaz: Hiçbir kulüple görüşmedim

Tianjin TEDA ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan milli oyuncu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TEK DÜŞÜNCEM GOL ATMAK

Burak, "Son dönemde hakkımda birçok haber yapılıyor, bunun farkındayım. Şu anda bunları umursamıyorum. Şunu söylemeleyim ki herhangi bir kulüple görüşmem olmadı. Benimle ilgilenen bir kulüp olduğunu biliyorum ama benimle değil kulüple görüşmeliler. Ben her gün idmanlara ve lige odaklanıyorum. İsteğim sadece her maçta oynayıp takıma katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Milli takım arasında görevine son verilen teknik direktör Jose Gonzalez için de konuşan Yılmaz, "Kulübe kattıkları için ona teşekkür ediyorum. Geçici hocamız Xie Feng'in de arkasındayız. İyi sonuçlar almaya başlayacağımızı düşünüyorum" dedi.