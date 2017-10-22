Burak Yılmaz sakatlandı

Burak Yılmaz sakatlığıyla ilgili konuşurken "Arka adalemde sıkıntı oldu, en hafifi bile 2-3 hafta" diyerek Galatasaray maçında oynama ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

"EN AZ 2-3 HAFTA OYNAYAMAM"

Her şeyden önce çok üzgünüz diyerek sözlerine başlayan Burak Yılmaz, "Ne olup bittiğini bir türlü anlayamıyoruz. İyi hazırlanıp antrenman yapıyoruz. Suçu hiç kimsede aramıyoruz. En büyük hata bizimdir. Sezona çok iyi başladık. Sonra ne olduysa işler kötü gitmeye başladı. Ayaklarımız yere basmalı. Bunu birisini hedef almadan söylüyorum. Kimsenin birbirinden ne fazlalığı ne eksiği var. Herkes bunu böyle bilmeli. Bu şehre taraftara bunu yaşatmaya hakkımız yok. Yeniden bir hoca değşikliği oldu. Biryeysel olarak çok iyi oyuncularımız var ama takım olmak başka bir şeydir. Çok ekstra ve klas koyuncularımız var ama takım olursak başarılı oluruz. Bunu hepimizin bilmesi gerekir. Bir şekilde toparlayacağız. Nasıl olduğunu blimoyurum ama toparlayacağız. Çok üzgünüz." dedi.

Sakatlığıyla ilgili de konuşan Burak Yılmaz, haftaya oynanacak Galatasaray maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğunun sinyalini vererek, "Kasıklarımda sakatlığım var. Onu tölare ederek oynamaya çalışıyordum ama bu maçta arka adalemde sıkıntım oldu. Bütün sakatlıkları bu devrede geçirmek istiyorum. Kasığımdaki sakatlığı tolere ediyordum ama arka adalenin farklı. En hafifi bile 2-3 hafta. En kısa zamanda dönmek istiyorum. Yapacak bir şey yok. Belki bu iş benim için hayırlısı oldu." diye konuştu.