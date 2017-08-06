Burak Yılmaz: Selçuk İnan'la her yerde oynarım

Trabzonspor, yeni transferi Burak Yılmaz için imza töreni düzenledi. Törene Burak Yılmaz'ın Selçuk İnan ile ilgili söyledikleri damga vurdu.

"SELÇUK İNAN'LA HER YERDE OYNARIM"

Selçuk İnan'ın Trabzonspor'a gelmesini istedğini belirten Burak Yılmaz; "Selçuk İnan benim arkadaşım değil, kardeşimdir. Bunu herkes biliyor, onun içinde bulunduğu durum beni üzüyor. Farklı camialardayız, konuşmam çok doğru olmaz Selçuk'un bulunduğu durum hakkında ancak eğer başkanımız ve hocamız isterse, şartlar da eğer uygun olursa ben Selçuk İnan'la her yerde oynarım." diyerek Galatasaraylı oyuncuya transfer mesajı yolladı.

Son dönemde Galatasaray'da çok eleştiri alan Selçuk İnan'ın sarı-kırmızılı ekipten ayrılmak istediği konuşuluyor.