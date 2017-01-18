Bursaspor 1 aydır galibiyete hasret

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta maçında sahasında Akhisar Belediyespor'a 4-1 yenilen Bursaspor'da galibiyet özlemi oluştu.

SON GALİBİYET 15. HAFTADA

Son olarak ligin 15. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, bu maçın ardından oynadığı 5 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Antalyaspor müsabakasının ardından sırasıyla kupada Spor Toto 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923'e deplasmanda 1-0 yenilen yeşil-beyazlılar, ligin 16. haftasında ise Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu. Kupada sahasında Aydınspor 1923 ile 1-1 berabere kalan Bursa ekibi, ardından ligin 17. haftasında yine evinde Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

ÜST ÜSTE BEŞİNCİ MAĞLUBİYET

Kupada dün sahasında oynadığı Akhisar Belediyespor karşılaşmasında da sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, üst üste beşinci maçında da galip gelemedi. Bursaspor, ligin 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Adanaspor ile yapacağı müsabakada galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.