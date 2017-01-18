Ensonhaber.com'a dön

Bursaspor 1 aydır galibiyete hasret

Süper Lig'de ve kupada oynadığı son 5 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor'da 3 puan hasreti sürüyor.

Yorum Yap

Bursaspor 1 aydır galibiyete hasret

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta maçında sahasında Akhisar Belediyespor'a 4-1 yenilen Bursaspor'da galibiyet özlemi oluştu.

SON GALİBİYET 15. HAFTADA 

Son olarak ligin 15. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, bu maçın ardından oynadığı 5 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Antalyaspor müsabakasının ardından sırasıyla kupada Spor Toto 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923'e deplasmanda 1-0 yenilen yeşil-beyazlılar, ligin 16. haftasında ise Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu. Kupada sahasında Aydınspor 1923 ile 1-1 berabere kalan Bursa ekibi, ardından ligin 17. haftasında yine evinde Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

ÜST ÜSTE BEŞİNCİ MAĞLUBİYET

Kupada dün sahasında oynadığı Akhisar Belediyespor karşılaşmasında da sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, üst üste beşinci maçında da galip gelemedi. Bursaspor, ligin 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Adanaspor ile yapacağı müsabakada galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM