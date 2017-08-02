Bursaspor 2 oyuncu için Porto'ya teklifini yaptı

Bursaspor, kanat transferi için David Accam ve Mikel Agu'yu renklerine katmak için harekete geçti. Bursaspor yönetimi iki futbolcudan cevap bekliyor.

GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Yeni sezon için öncelikle savunmasını güçlendiren, ardından orta alanını Udinesse'den Badu'yu alarak takviye eden Bursaspor, kanat oyuncuları için girişimlerini sürdürüyor.

CEVAP BEKLENİYOR

Transfer görüşmeleri için İtalya'ya giden yönetici Hasan Parlakay ile İdari Menajer Hüseyin Gedik çalışmalarını sürdürüyor.

Yöneticiler, ABD'nin Chicago Fire takımında forma giyen David Accam ile teknik direktör Paul Le Guen'in kadrosunda görmek istediği Portekiz'in Porto takımında oynayan Mikel Agu'ya son teklifleri yaptıkları bugün veya yarın oyunculardan gelecek cevabı beklediklerini söylediler.