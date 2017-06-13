Bursaspor Prosinecki'den haber bekliyor

Geride kalan sezonda 5 farklı teknik adam ile sahaya çıkan Bursaspor, yeni sezon öncesi deneyimli bir ismi göreve getirmek istiyor.

Bu doğrultuda daha önce de temas kurduğu ancak Azerbaycan Federasyonu'ndan onay alamayan Hırvat çalıştırıcı Robert Prosinecki ile bir kez daha görüşen yeşil-beyazlı yöneticiler, deneyimli teknik adamdan olumlu yanıt aldı.

SÖZLEŞMESİNİ SONLANDIRACAK

Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran ve Bursaspor'da görev yapmaya sıcak bakan 48 yaşındaki çalıştırıcının bugün federasyon yetkilileri ile bir araya geleceği ve 31 Aralık'ta sona erecek sözleşmesini sonlandırmak istediğini söyleyeceği öğrenildi.

Süper Lig'de daha önce Kayserispor'u da çalıştıran deneyimli teknik adamın yeşil-beyazlı takıma gelmesine kesin gözüyle bakılırken, durumunun ise bugün akşam saatlerine kadar belli olması bekleniyor..