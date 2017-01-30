Bursaspor yeni teknik direktörü resmen açıkladı

Bursaspor Kulübü yeni teknik direktörü resmen açıkladı...

Yeşil-Beyazlı kulüp, Ivan Ergiç'in de yeni oluşumda görev alacağı açıklandı.

MUTLU HOCA'YA EMANET EDİYORUZ

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bir süredir Bursaspor menfaatlerini gözeterek yapmış olduğumuz görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde Teknik Direktörlük konusunda kararımızı vermiş bulunuyoruz. İhtiyacımız olan aidiyet ve Bursaspor geleneklerine hakim bir ekip ile futbol takımımızın yönetimini sayın Mutlu Topçu'ya emanet ediyoruz. Mutlu Hocamızın yardımcısı olarak da ülkemizin ilk pro lisans sahibi antrenörlerinden Gökhan Geylani görev yapacak. Ayrıca tüm camianın sevgisini kazanmış olan Ivan Ergiç'de yeni oluşumda yer alma teklifimizi kabul etmiştir." ifadeleri kullanıldı.