Caner Erkin'in menajeri: 3 yıllık imza attı

Beşiktaş'ta sezon başından İnter'den 1 milyon euro'ya satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralanan Caner Erkin konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı kurmayların daha önce bonservisini almak istediklerini duyurdukları 28 yaşındaki yıldızın menajeri Batur Altıparmak, Beşiktaş camiasını sevindirecek müjdeler verdi.

3 YILLIK ANLAŞMA İMZALADI

Altıparmak, "Caner'le Beşiktaş'ın opsiyonu var, kulüpler görüşüyor ve sorun çıkacağını zannetmiyorum. Caner, Beşiktaş ile devam edecektir, 3 yıllık anlaşma imzalamış durumda" dedi.

INTER'LE ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş, Caner Erkin'in bonservisini almak için Inter Kulübü ile anlaştı. Beşiktaş, milli futbolcu Caner Erkin'in bonservisi için İtalya'nın Inter Kulübü ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, İtalyan ekibine 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

PORTO ABOUBAKAR'I SATMAK ZORUNDA

Öte yandan Finansal Fair Play’e takılan Porto kiralık oyuncuları bir an önce satıp para kazanmak istiyor.

Beşiktaş yönetimi, Porto’nun 115 milyon Euro gelir elde etme zorunluluğu olmasını kendi lehine çevirmek istiyor.

Beşiktaş da Aboubakar için 5 milyon Euro önerecek. Bu transferin de büyük olasılıkla mutlu sonla bitmesi bekleniyor.