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Çapraz bağları kopan Gekas Sivasspor'dan gönderildi

Sivasspor Kulübü, Şanlıurfaspor maçında çapraz bağları kopan Gekas'ın sözleşmesini feshetti.

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Çapraz bağları kopan Gekas Sivasspor'dan gönderildi

Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapan ve TFF 1. Lig'de lider Yeni Malatya'nın 7 puan gerisinde ikinci sırada bulunana Sivasspor'da Theofanis Gekas'ın sözleşemesi feshedildi.

36 yaşındaki tecrübeli oyuncu dün takımının 2-1 kaybettiği Şanlıurfaspor deplasmanında 60. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Yapılan kontrollerde ise Yunan golcünün dizindeki çapraz bağların koptuğu belirlendi. Kulüp, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gekas'ın kontratını ise feshetti.

Devre arasında bonservissiz olarak takıma katılan Gekas, TFF 1. Lig'de oynadığı 8 maçta 2 gol attı, 1 de asist

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