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Carole'ün Fenerbahçe maçındaki hataları dikkat çekti

Galatasaray'ın sol beki Carole'ün Fenerbahçe maçlarındaki yaptığı hatalar golle sonuçlandı.

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Galatasaray'ın Fransa ikinci liginden transfer ettiği Carole'ün büyük maçlarda gösterdiği kötü performans sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki topladı.

F.BAHÇE MAÇLARINDAKİ HATALARI GOL OLDU

Dün oynanan derbinin son dakikasında Şener'den yediği çalım sonrası Fenerbahçe golü buldu. Fransız oyuncunun bu hatası akıllara sezon ilk yarısındaki derbiyi getirdi.

Kadıköy'de oyanan mücadelede Şener'i arkasına kaçıran Carole'ün bu hatası Van Persie'nin gol atmasına neden olmuştu. Aynı şekilde ikinci golün oluşumunda da Carole yeri kaybetmiş ve gelişen Fenerbahçe atağında pozisyon golle sonuçlanmıştı.

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