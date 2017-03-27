CAS'tan Trabzonspor'a ret

Futbolda 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davasıyla ilgili UEFA'ya yaptığı itirazdan olumlu sonuç alamayan ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuran Trabzonspor Kulübü'nün itirazı reddedildi.

Bordo-mavili kulüp, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'na, Fenerbahçe ve TFF hakkında şikayet başvurusunda bulunmuştu.

UEFA REDDETMİŞTİ

UEFA ve CAS tarafından şikenin tespit edildiği ancak TFF'nin bu konuya duyarsız kaldığı ve hiçbir yaptırımda bulunmadığı gerekçesiyle yapılan başvurunun ardından, UEFA Etik Kontrol ve Disiplin Komitesi, o dönemde yerel liglere müdahale yetkisi olmadığını vurgulayarak, Trabzonspor'a ret cevabı vermişti.

CAS'TAN DA SONUÇ ÇIKMADI

Bu kararın ardından UEFA Temyiz Kuruluna yaptığı başvurudan da olumlu sonuç alamayan bordo-mavili kulüp, konuyu CAS'a götürmüştü.

CAS, bordo-mavili kulübün itirazını reddetti...

F.BAHÇE AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan CAS'ın bu kararına Fenerbahçe de resmi sayfasından açıklama yaptı.