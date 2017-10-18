Cavani: Neymar ile dost olmak zorunda değiliz

Paris Saint Germain'in iki yıldızı Cavani ve Neymar ile arasındaki sıkıntı geride kalmış gibi görünüyordu. Ama Cavani'nin açıklamaları farklı bir resim çizdi: "Neymar ile dost olmak zorunda değiliz. Tek gereken sahada profesyonel olup takım arkadaşlarına saygı duymak."

İki futbolcu geçen ay frikik ve penaltı kullanma konusunda sahada gerilim yaşamışlar, bu sorunun soyunma odasına da taştığı öne sürülmüştü. Ardından ikilinin sahada birbirlerine gösterdikleri yakınlıkla krizin geride kaldığı algısı oluşmuştu.

"TAKIM ARKADAŞIMIZA SAYGI DUYMALIYIZ"

Ancak Cavani'nin son açıklamaları Neymar ile arasının hala iyi olmadığını gösterdi. Uruguaylı futbolcu, "Bizler futbolcuyuz. Dost olmamız gerekmiyor. Önemli olan ve gereken sahada profesyonel olmak. Bunun yolu da takım arkadaşlarına saygı duymak ve sahada % 100'ünü vermekten geçiyor" diye konuştu.

Cavani, "Benim futbol kültürüm diğerlerinden farklı olabilir. Ama benim adıma tek doğru, soyunma odasında olanın orada kalmasıdır. Ama bazı insanlar çok konuşuyor ve olmamış şeyleri uydurup olmuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Penaltılar konusunda bir kişinin sözü geçer: Unai Emery... Teknik direktör, kimin kullanacağını söylerse takıma bunu kabul etmek düşer" dedi.