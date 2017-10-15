Çekişmeli maçta gülen taraf Sakarya oldu

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada Trabzonspor, Green, Heslip ve Eldridge'yle skor üretirken ev sahibi ekip bordo-mavili takıma Harris, Fall ve Birsen'in basketleriyle karşılık verdi. Son saniyede Pryor'un attığı basketle ilk çeyrek 22-18 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

SAKARYA DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İkinci periyoda hızlı başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Can Korkmaz ve Boothe'nin basketleriyle farkı 11 sayıya çıkardı: 31-20.

Vasiliauskas, Obekpa ve Green'in sayılarıyla rakibine karşılık veren Trabzonspor üstün bir performans ortaya koyarak 17. dakikada 34-31 öne geçti. Kerem Gönlüm, Harris ve Jones ile sayılar bulan ev sahibi ekip, yeniden üstünlüğü eline geçirerek devreye 41-40 önde girdi.

BÜYÜK ÇEKİŞMEDE KAZANAN SAKARYA

rabzonspor'un 26. dakikada 53-52 öne geçtiği mücadelenin üçüncü çeyreğini de ev sahibi takım 63-62 üstün tamamladı. Son periyotta ev sahibi takım, Kerem Gönlüm ve Jones'le sayı bulurken, Trabzonspor rakibine Heslip ve Obekpa'nın basketleriyle karşılık verdi. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçı Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Pryor ve Harris'in attığı basketlerle 87-82 kazandı.