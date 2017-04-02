Celtic üst üste 6. kez şampiyon oldu

İskoçya Premier Lig'in 30. haftasında Hearts ile Celtic karşı karşıya geldi. Tynecastle Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan konuk ekip Celtic, 5-0 kazandı ve şampiyon oldu.

5-0 KAZANDILAR

Celtic, 24 ve 27. dakikada Scott Sinclair'in golleriyle maça hızlı başladı. 55'te Stuart Armstrong, 61'de Patrick Roberts farkı artırdı. 84. dakikada penaltı vuruşuna gole çeviren Scott Sinclair, hem skoru ilan etti, hem de hat-trick yaptı.

Celtic, bu galibiyetle birlikte puanını 86 yaptı ve en yakın rakibi Aberdeen ile puan farkını 25'e çıkararak üstüste 6. şampiyonluğunu ilan etti. Celtic'in toplam şampiyonluk sayısı ise 48'e yükseldi.