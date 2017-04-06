Cenk Tosun: Beşiktaş ile tarih yazmak istiyoruz

Beşiktaş'ın formda futbolcularından Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımın bu sezon Avrupa ve ligdeki performansı ile form durumuna ilişkin UEFA'ya röportaj verdi.

"TARİH YAZMAK İSTİYORUZ"

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın, Olympique Lyon'u eleyerek ilk kez yarı finale kalma fırsatı yakaladığının hatırlatılması üzerine Cenk, "Turnuvada yarı finale kalacak güçte olduğumuza inanıyorum. Beşiktaş ile tarih yazmak istiyoruz." dedi.

UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde forma gi̇ydi̇ği̇ 4 maçta 3 kez ağları sarsan futbolcu, başarısının sırrının sorulması üzerine, "Sıkı çalışıyorum. Çalışmadan bir şey olmaz. Başarılı olmak için her zaman üzerine koyarak devam ediyorum. Forma şansı bulduğumda elimden geleni yapıyorum. Beşiktaş'taki üç sezonumda çok ilerleme kaydettim. Şenol Güneş'in gelişimimde büyük emeği var." cevabını verdi.

"GOMEZ VE BA'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Beşiktaş'ta önceki sezonlarda Demba Ba ile Mario Gomez'in yedeği olmasına rağmen bu sezon takımın kilit oyuncuları arasına giren Cenk, "İkisinden de çok şeyler öğrendim çünkü çok kaliteli golcüler. Geçen sezon gol sayımı artırarak ilk 11'de oynayabileceğimi gösterdim. Hocam bana güvendi ve ben de bu sezon gollerimle onu mahcup etmedim." ifadelerini kullandı.

Sahamızda taraftarla aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu ve bu durumun performanslarına yansıdığını belirten Beşiktaşlı golcü, "Ligde evimizde yenilgi yüzü görmedik ve bizi orada yenmek her rakip için çok zor. Lyon da o maçta zor anlar yaşayacak." diye konuştu.