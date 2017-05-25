Cerezo'ya göre Griezmann takımda kalacak

İspanyol basını da Griezmann'ın kontratını iyileştirmeye çalıştığı görüşünde. Antoine Griezmann geçtiğimiz günlerde L'equipe gazetesine verdiği demeçte Atletico Madrid'den ayrılmaya hazır olduğunu söylemişti.

Bu açıklama, Fransız golcünün Manchester United'a transfer olacağı iddialarını güçlendirdi. Ancak Atletico Başkanı Enrique Cerezo, Griezmann'ın ayrılacağını düşünmüyor.

"KİMSE 100 MİLYON EURO ÖNERMEDİ"

Yıldız oyuncunun sözleşme fesih bedelinin 100 milyon Euro olduğunu hatırlatan Cerezo; "Şu ana kadar Manchester United'ın herhangi bir girişimi olmadı. Kimse de bize 100 milyon Euro önermedi. Zaten bu parayı ödeyecek bir kulüp çıkacağını sanmıyorum" dedi.

Griezmann ile 2021 yılına kadar sözleşmelerinin olduğunu hatırlatan Cerezo; "Antoine bana hiçbir zaman ayrılmak istediğini söylemedi. Ancak hergün geleceğiyle ilgili sorularla karşılaşıyor. Soruları savuşturmak için bu şekilde konuşması normal" diye konuştu.

Cerezo, Griezmann'ın sözleşme fesih bedelini ödemeye kabul edecek kulüpten 60 milyon Euro peşin para isteyeceklerini de sözlerine ekledi. United’ın bu kadar yüksek bir bedeli peşin olarak ödemeye yanaşıp yanaşmayacağı net değil. Zira United yönetimi bonservis bedellerini genellikle oyuncusunun sözleşme süresine yayılan taksitler halinde ödemeyi tercih ediyor.

İspanyol basını da Griezmann'ın kontratını iyileştirmeye çalıştığı görüşünde. Marca gazetesi, kontratını kısa süre önce yenilemesine karşın, Griezmann'ın gelen teklifleri koz olarak kullanarak yeni bir iyileştirme peşinde koştuğunu öne sürdü.