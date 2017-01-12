Chedjou: Ayrılmayı düşünmüyorum

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı ve satışını gerçekleştirmek için talipleri beklediği Aurelien Chedjou, sosyal medya üzerinden verdiği mesajla şu anda ayrılığı düşünmediğini söyledi.

SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR

Bir Galatasaray taraftarının "Bizimle misin?'' sorusunu yanıtlayan Kamerunlu oyuncu, "Evet, Haziran ayına kadar sözleşmem devam ediyor" cevabını verdi.

Gözden çıkarılan ve sözleşmesinin feshi de gündemde olan Aurelien Chedjou için Fransa'dan Lyon, Lille ve Marsilya'nın girişimlerde bulunduğu kaydedililiyor.

KALAN PARASINI VERECEĞİZ

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Chedjou gönderilecek. Kadro dışı. Görüşmeler var. Para almadan kendisini vereceğiz. Kalan parasını vereceğiz. Kalsalardı gönderilenler maliyetleri iki katı olurdu. Temizliyoruz. Faydaları yok ve zarar veriyorlar. Chedjou da gittikten sonra bayağı açığımız olacak. FFP'de. Chedjou'nun ağır para cezası var. Alacaklı bile olabiliriz. Afrika kupasına gitmediği halde gitti havası yaratttı. Ciddiyetsizdi" sözlerini kullanmıştı.