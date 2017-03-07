Chelsea koşar adım şampiyonluğa

Chelsea'nin şampiyonluk koşusu aralıksız sürüyor. Rakipleri Tottenham ve Manchester City'nin kayıpsız geçtiği haftanın kapanış mücadelesinde Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a konuk olan Maviler; Eden Hazard ve Diego Costa'nın golleriyle üç puanı cebine koydu.

10 PUANLIK FARKI KORUDU

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 25. dakikada Pedro'nun ara pasında Hazard'ın golüyle öne geçti. Farkı ikiye çıkaran isim Diego Costa oldu. İspanyol golcü Marcos Alonso'nun kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu altı pasta tamamladı ve bu sezonki 16 golünü attı.

90+2'de Lanzini farkı bire indirse de Chelsea sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Chelsea puanını 66'ya yükseltti. Son 5 haftada bir galibiyet alabilen West Ham ise 33 puanda kaldı.