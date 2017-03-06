Chelsea'ye stat izni çıktı

Chelsea, yaklaşık 500 milyon sterline mal olacak yeni stadyumu için Londra Belediyesi'nden onay aldı.

2021/22'YE KADAR BİTECEK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Stamford Bridge'in yeniden yapılması için Chelsea Kulübü'ne imar izni verildiğini duyurdu.

Kulübün yeni projesi kapsamında, 41 bin 600 kişilik Stamford Bridge tamamen yıkılarak yerine 60 bin kişi kapasiteli yeni bir stat yapılacak. Londra temsilcisi, 2021-2022 sezonuna kadar bitirmeyi planladığı stat için yaklaşık 500 milyon sterlin harcayacak.