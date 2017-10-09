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Chicago'da 15 yıl sonra ilk ev sahibi zaferi

Erkeklerde bitiş çizgisini ilk sırada geçen Galen Rupp 15 yıl sonra bunu başaran ilk ABD'li oldu.

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Chicago'da 15 yıl sonra ilk ev sahibi zaferi

40. Chicago Maratonu'nu erkeklerde ABD'li Galen Rupp, kadınlarda ise Etiyopyalı Tirunesh Dibaba kazandı.

Tokyo, Boston, New York, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde koşuldu.

ERKEKLERDE KAZANAN ABD'Lİ OLDU

Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 9 dakika 20 saniyelik derecesiyle Galen Rupp aldı. Rupp böylece 15 yıl sonra Chicago Maratonu'nu kazanan ilk ABD'li sporcu oldu.

Geçen senenin şampiyonu Kenya'dan Abel Kirui, 2:09:48'lik zamanıyla 2'nciliği, vatandaşı Bernard Kipyego ise 2:10:23 ile 3'üncülüğü elde etti.

Kadınlarda, 2:18:31'lik süresiyle finişe ilk gelen Etiyopyalı Tirunesh Dibaba, en yakın rakibinin neredeyse 2 dakika önünde şampiyonluğa ulaştı. Kenyalı Brigid Kosgei 2:20:22 ile 2'nci, ABD'li Jordan Hasay de 2:20:57 ile 3'üncü oldu. Sezonun son büyük yarışı New York Maratonu, 5 Kasım'da düzenlenecek.

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