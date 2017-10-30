Çin'de ikinci lig takımına 2.8 milyon pound prim verildi

Çin ligi ekiplerinden Meixian Techand futbolcuları birinci lige yükselmelerini nakit olarak aldıkları primlerle kutladılar.

2.8 MİLYON POUN PRİM VERİLDİ

Gösterdikleri performansla Çin birinci ligine yükselen Meixian Techand takımı benzeri görülmemiş bir prim kutlaması gerçekleştirdi.

Pazar günü Shenzhen Ledman'a karşı aldıkları 1-0’lık galibiyetle bir üst lige yükselen takımın oyuncuları 2.8 milyon poundluk nakit prim aldılar.

PARALARLA POZ VERDİLER

Bu anları fotoğraflayan ve sosyal medyadan paylaşan futbolcuların bu anları büyük ilgi gördü. Paralarla pozlar veren hatta üstüne yatan oyuncular Çin liginin maddi olanaklarını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.