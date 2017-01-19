Çin'de Tevez'e çoşkulu karşılama

Arjantin'in Boca Juniors takımından 148.5 milyon euro'ya Shanghai Shenhua'ya transfer olan ve sözleşmeyi imzalamak için Çin'e giden Carlos Tevez havalimanında büyük bir çoşkuyla karşılandı.

15 yıllık profesyonel kariyerine 3 İngiltere Premier Lig, 2 İtalya Birinci Ligi (Serie A) şampiyonluğunun yanı sıra birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve Libertadores Kupası sığdıran Arjantinli forvet oyuncusu Carlos Tevez, Çin'in Şanghay Shenhua takımına attığı imzayla "futbol tarihinin en yüksek maaşını elde eden ismi" unvanını aldı.

MESSİ VE RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Şanghay Shenhua'nın, Arjantin'in Boca Juniors Kulübünden 10,5 milyon avro bonservisle renklerine bağladığı 32 yaşındaki Tevez, yıllık kazanacağı öne sürülen 38 milyon avroyla en fazla maaş alan futbolcular sıralamasında, Oscar, Cristiano Ronaldo, Messi ve Hulk'u geride bırakacak.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

2003, 2004 ve 2005'te Güney Amerika'nın en iyi futbolcusu seçilen Tevez, Manchester United ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Juventus ile üst üste 2 İtalya ligi, Boca Juniors ile de Libertadores ve Sudamericana Kupası şampiyonluğu yaşadı. Arjantin Milli Takımı formasıyla 76 kez sahaya çıkan futbolcu, 2010-2011 İngiltere Premeir Lig sezonunda ise gol kralı olmayı başardı.