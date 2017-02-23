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Çinliler Mesut Özil'e hayran

Çin'de en çok sevilen Avrupalı futbolcular arasında Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil de yer alıyor.

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Çinliler Mesut Özil'e hayran

Avrupa'nın önde gelen 53 takımının Çin futbolu üzerindeki etkilerini ve popülaritesini sosyal medyada inceleyen Red Card adlı organizasyon tarafından yapılan araştırmanın sonuçları yayımlandı.

RONALDO'DAN SONRA MESUT

Son yıllarda Avrupa'nın önde gelen liglerinden yapılan yıldız transferlerle dikkati çeken Çin'de en sevilen futbolcu, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo olurken, ikinci sırada ise Arsenal'in orta saha oyuncusu Mesut Özil yer aldı.

Listenin üçüncü sırasına Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale girerken, Manchester United'ta forma giyen oyunculardan Wayne Rooney ile Anthony Martial ise ilk 5'e adını yazdırdı.

Çin'de en çok takip edilen üç Avrupa takımı ise sırasıyla Manchester United, Bayern Münih ve Arsenal oldu.

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