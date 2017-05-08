Cleveland namağlup finale yükseldi

Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı

Talisca ve Quaresma frikik çalışması yaptı

1 Son saniyede Beşiktaşlılar yıkıldı Volkan sevindi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, futbolcular son saniyede Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle yıkıldı.

2 El hareketi yapan Talisca ceza alacak mı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin gözlemcisinin görsel ve işitsel kayıtlardan yararlanması durumunda Talisca'nın ceza alacağı öğrenildi.

3 Süper Lig'de 4 hafta kala son durum Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken lider Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki puan farkı 2'ye indi, şampiyonluk yarışı yeniden başladı.

4 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin capsleri Siyah-beyazlıların 1-0 götürdüğü götürdüğü maçta Fenerbahçe'nin son saniyede gol atmasının ardından sosyal medyada capsler patladı.

5 Advocaat: Başakşehir için çelme taktık Advocaat, Başakşehir için Beşiktaş'a çelme taktıklarını söylerken, Şenol Güneş ise "Tek başarıları bu zaten" diyerek gönderme yaptı.

6 Tudor'dan Dursun Özbek'e: Arkamdan iş çeviriyorlar Hırvat teknik direktör Igor Tudor, Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasına gelen Dursun Özbek'e futbolcuları şikayet etti.

7 Son saniyede gelen gol sonrası iki kulübün spikerleri Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gelen son saniye golü sonrası BJK TV'de hüzün hakim olurken, FB TV'de ise büyük bir sevinç yaşandı.

8 Şenol Güneş'ten Volkan Demirel açıklaması Şenol Güneş, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları derbi sonrası Volkan Demirel ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

9 Volkan Demirel'den Talisca açıklaması Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, Beşiktaş derbisi sonrası Fabri'nin hatası ve Talisca ile arasında yaşananlar hakkında açıklama yaptı.