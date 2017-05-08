Cleveland namağlup finale yükseldi

Son şampiyon unvanıyla play-off serisinde yer alan Cleveland Cavaliers, çeyrek finalde Indiana Pacers'ın ardından yarı finalde Toronto Raptors'ı da yenilgi yüzü görmeden saf dışı bırakarak konferans finaline yükseldi.
LEBRON YİNE SAHNEDE
Rakibine serinin dördüncü maçında da şans tanımayan son şampiyon Cavaliers, çeyrek finalin ardından yarı finali de süpürerek adını konferans finaline yazdırmayı başardı.
Cavaliers'ta LeBron James 35 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Kyrie Irving 27 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmalık performansıyla galibiyetin mimarları oldu. Ev sahibi Raptors'ta ise Serge Ibaka'nın 23 sayı, DeMar DeRozan'ın 22 sayı ve Corry Joseph'in 20 sayı 12 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.