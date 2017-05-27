Conte Chelsea'de kalıcı

Premier League'de muhteşem bir sezonu şampiyon olarak tamamlayan Chelsea'de menajer Antonio Conte, kulübünde uzun yıllar kalmak istediğini net bir şekilde ifade etti.

UZATMAK İSTERLERSE HAZIRIM

Londra ekibiyle iki yıl daha kontratı bulunduğunu hatırlatan İtalyan menajer, "Buna karşın eğer yönetim sözleşmemi uzatmak isterse, bu teklife de kesinlikle açığım. Bu kulüpte teknik ve idari yapı arasında net bir görüş birliği var. Hepimiz geleceğe dair aynı fikirlere sahibiz ve önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladık. Umarım Chelsea'de uzun yıllar kalabilirim." dedi.