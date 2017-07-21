Conte Costa için kararını verdi

Conte ile Costa'nın arası İtalyan teknik adamın İspanyol yıldızının Çin kulüplerinden Tianjin Quanjian'a gitmesine izin vermemesi nedeniyle açılmıştı. Bu olayın patlak verdiği hafta Conte, Diego Costa'yı Leicester City ile oynadıkları maçın kadrosuna dahil etmemişti. Ama Costa daha sonra takıma geri dönmüş ve attığı 20 golle Chelsea'nin Premier Lig şampiyonu olmasına yardımcı olmuştu.

ATLETİCO MADRİD'E GİTMEK İSTİYOR

Yaz aylarında ise Costa'nın Stamford Bridge'den ayrılıp Atletico Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Atletico Madrid'in transfer yasağı olduğu için Diego Costa'yı Beşiktaş'a kiralayabileceği de iddia edilmişti. Chelsea'nin Alvaro Morata hamlesinden sonra da bu transferin gerçekleşme olasılığı daha da artmıştı.

Costa, şu an Asya turunda olan Chelsea'nin kadrosunda da yer almıyor. Ancak Conte, Cumartesi günü Arsenal ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklama: "Burada olmayan oyuncular hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Şu an için tek söyleyebileceğim şey Costa'nın durumunun Ocak ayında çözüleceği. Durum Costa için, takım için ve benim için çok açık. Bu dosya şimdilik kapanmıştır." dedi.

Atletico Madrid'İn transfer yasağının kalkmasının ardından Diego Costa'yı renklerine bağlaması bekleniyor.